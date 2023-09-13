Apple збирається відмовитися від пластикового пакування до кінця 2024 року — Finance.ua
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Apple збирається відмовитися від пластикового пакування до кінця 2024 року

Фондовий ринок
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Apple збирається відмовитися від пластикового пакування до кінця 2024 року
Apple збирається відмовитися від пластикового пакування до кінця 2024 року
Компанія Apple має наміри відмовитися від пластикового пакування до кінця 2024 року.
Про такі задуми технологічного гіганта пише AppleInsider.
Тим часом екологічні плани Apple не обмежаться лише цим. Компанія також оголосила, що більше не використовуватиме шкіру у своїх виробах. Натомість вона застосовуватиме матеріал під назвою FineWoven. Він виготовляється з перероблених матеріалів і має кілька кольорів.
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Прихильність Apple до захисту довкілля проявляється і в інших заходах. Приміром, йдеться про більш екологічне виробництво — гігант застосовуватиме в ньому перероблені метали.
Приміром, близько 95% корпусу нового Apple Watch Ultra 2 зроблено з перероблених матеріалів. А от для акумуляторів у лінійці iPhone 15 використовують 100% перероблений кобальт.
Як відомо, до 2030 року Apple прагне зменшити вплив своїх пристроїв на клімат до нульового рівня. Під час традиційної осінньої презентації, яка відбулася 12 вересня, компанія акцентувала на цих екологічних намірах та пообіцяла втілити їх в життя.
За матеріалами:
mezha.media
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