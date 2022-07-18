Apple запропонувала хакерам рекордну винагороду за злом iPhone — Finance.ua
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Apple запропонувала хакерам рекордну винагороду за злом iPhone

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Apple запропонувала заплатити рекордні 2 мільйони доларів умільцю, який зможе зламати режим блокування iPhone, доступний в iOS 16.
Це найбільша винагорода за виявлені вразливості, яку будь-коли призначали в галузі, повідомляє портал Gizchina.
Режим блокування, він же Lockdown Mode, є режимом підвищеного захисту користувача. Він застосовується в тому випадку, якщо користувач вважає, що став жертвою таргетованого стеження, або його айфон заражений шкідливим ПЗ.
При його увімкненні на смартфоні будуть недоступні більшість програм та веб-сервісів. Також будуть заблоковані дзвінки через FaceTime з дивних номерів, а дані iPhone будуть заблоковані доти, доки пристрій не опиниться в руках власника.
Режим блокування було вперше анонсовано Apple на конференції WWDC минулого місяця. Офіційний реліз заплановано цієї осені разом з «операційкою» iOS 16.
За матеріалами:
УНІАН
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