Apple запропонувала хакерам рекордну винагороду за злом iPhone — Finance.ua

Apple запропонувала хакерам рекордну винагороду за злом iPhone Вчора 12:42 — Фондовий ринок

Apple запропонувала заплатити рекордні 2 мільйони доларів умільцю, який зможе зламати режим блокування iPhone, доступний в iOS 16.

Це найбільша винагорода за виявлені вразливості, яку будь-коли призначали в галузі, повідомляє портал Gizchina.

Режим блокування, він же Lockdown Mode, є режимом підвищеного захисту користувача. Він застосовується в тому випадку, якщо користувач вважає, що став жертвою таргетованого стеження, або його айфон заражений шкідливим ПЗ.

При його увімкненні на смартфоні будуть недоступні більшість програм та веб-сервісів. Також будуть заблоковані дзвінки через FaceTime з дивних номерів, а дані iPhone будуть заблоковані доти, доки пристрій не опиниться в руках власника.

Режим блокування було вперше анонсовано Apple на конференції WWDC минулого місяця. Офіційний реліз заплановано цієї осені разом з «операційкою» iOS 16.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.