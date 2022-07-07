Apple запатентувала нову технологію — Finance.ua

Apple запатентувала нову технологію Вчора 03:41 — Фондовий ринок

Apple запатентувала нову технологію, яка може спростити використання iPhone під дощем. Звичайно, смартфони і зараз можуть витримати вологість частково, але друкувати на мокрому дисплеї чи мокрими пальцями нелегко.

Apple хоче, щоб екран iPhone адаптувався до вологи. Хибні натискання на дисплей, створювані рідиню, будуть виявлені за допомогою технології та усунуті. Також можуть змінюватися елементи керування на екрані: кнопки стануть більшими, а відстань між елементом інтерфейсу збільшиться, щоб підвищити точність натискання.

Щоб запобігти випадковому спрацюванню сенсорного введення від крапель дощу або рідини, Apple збільшить поріг для сили натискання пальця. Зображення в патентній документації показує додаток камери iPhone, що пропонує налаштування для «сухого», «вологого» та «підводного» режимів.

Як і у випадку з будь-яким патентом, поки не ясно, чи з’явиться така технологія у реальних пристроях.

Portaltele За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.