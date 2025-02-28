Apple визнала помилку в iPhone — Finance.ua

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Apple визнала помилку в iPhone

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Apple визнала наявність незвичайного збою в функції диктування на iPhone, через який слово «racist» (расист) тимчасово замінюється на «Trump» під час голосового введення, пише MacRumors.
Ця проблема набула розголосу після того, як відео з демонстрацією збою стало вірусним у TikTok та інших соціальних мережах. У відео користувач вимовляє слово «racist», і пристрій спочатку відображає «Trump», перш ніж автоматично виправити на правильне слово.
Представник Apple пояснив, що проблема виникає через «фонетичний збіг» між цими словами, і компанія активно працює над її усуненням. За даними The Wall Street Journal, інші слова, що містять приголосний звук «r», такі як «rampant» (шалений) та «rampage» (буяння), також тимчасово замінювалися на «Trump» під час диктування.
Однак Джон Беркей, колишній член команди Siri в Apple, висловив сумніви щодо цього пояснення, припускаючи, що це може бути внутрішній жарт або навмисна дія когось зі співробітників. Він зазначив, що проблема, ймовірно, почалася після оновлення серверів Apple, і малоймовірно, що зібрані дані для штучного інтелекту стали причиною цього збою.
Беркей підкреслив, що автоматичне виправлення слова може свідчити про те, що проблема не є суто технічною, а можливо, пов’язана з певним програмним кодом у системах Apple.
За матеріалами:
Економічна Правда
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