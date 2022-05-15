Apple випустить бюджетну версію Apple TV цього року — Finance.ua
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Apple випустить бюджетну версію Apple TV цього року

Вчора 04:17Фондовий ринок
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Apple планує випустити у другій половині 2022 року бюджетну версію Apple TV. Про це повідомив аналітик Мінґ-Чі Куо.
Він не надав жодних подробиць про нову приставку. Відомо лише, що нова Apple TV змінить структуру витрат компанії.
Зараз Apple має дві Apple TV. Модель з 4K коштує $179, а HD-версія $149. Можливо, нова приставка буде дешевшою.
Компанія хоче випустити бюджетну версію для конкуренції з Roku, Amazon та приставками на Android TV, які коштують дешевше, ніж Apple TV.
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За матеріалами: internetua.com
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