Apple випустить бюджетну версію Apple TV цього року — Finance.ua

Apple випустить бюджетну версію Apple TV цього року

Вчора 04:17 — Фондовий ринок

Apple планує випустити у другій половині 2022 року бюджетну версію Apple TV. Про це повідомив аналітик Мінґ-Чі Куо.

Він не надав жодних подробиць про нову приставку. Відомо лише, що нова Apple TV змінить структуру витрат компанії.

Зараз Apple має дві Apple TV. Модель з 4K коштує $179, а HD-версія $149. Можливо, нова приставка буде дешевшою.

Компанія хоче випустити бюджетну версію для конкуренції з Roku, Amazon та приставками на Android TV, які коштують дешевше, ніж Apple TV.

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