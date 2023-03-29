Apple випустила оновлення iOS 16.4 — Finance.ua

Apple випустила оновлення iOS 16.4 Сьогодні 03:56 — Фондовий ринок

Apple випустила iOS 16.4, четверте велике оновлення операційної системи iOS 16. Оновлення включає 21 новий символ emoji, веб-сповіщення Safari, звукоізоляцію, анімацію перегортання сторінок Apple Books, оновлення подкастів і безліч налаштувань. Крім того, оновлення включає такі функції, як архітектура HomeKit і підтримка VoiceOver у додатку погоди.

iOS 16.4 було випущено через два місяці після iOS 16.3, оновлення, яке додає ключі безпеки для Apple ID. Оновлення розв’яже серйозну проблему, через яку 21 новий символ емодзі із зображенням тварин, жестів і об’єктів, сповіщення для веб-програм, доданих на головний екран, підтримку дублікатів альбомів у фотографіях і запити дозволу на покупку від дітей не відображалися на пристрої батьків.

Деталі оновлення iOS 16.4

21 новий емодзі із зображенням тварин, жестів і предметів

Сповіщення для веб-програм, доданих на головний екран

Звукоізоляція для стільникових дзвінків

Підтримка дублікатів альбомів у Photos

Підтримка VoiceOver для карт у додатку Погода

Налаштування спеціальних можливостей, яке автоматично затемнює відео під час виявлення стробоскопів або миготливих індикаторів

Покращення функції виявлення дорожньо-транспортних пригод на моделях iPhone 14 і iPhone 14 Pro

Виправлення проблеми, через яку запити на дозвіл дітей на покупку не відображалися на пристрої батьків

Вирішено проблему, через яку термостати, сумісні з Matter, не реагували на підключення до Apple Home

Щоб установити iOS 16.4, ви можете перевірити, чи отримує ваш телефон оновлення iOS 16.4, перейшовши в Налаштування > Загальні > Оновлення програмного забезпечення.

Portaltele За матеріалами:

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