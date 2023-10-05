Apple випустила оновлення для вирішення проблеми з перегрівом iPhone 15 — Finance.ua

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Apple випустила оновлення для вирішення проблеми з перегрівом iPhone 15

Технології&Авто
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Apple випустила оновлення для вирішення проблеми з перегрівом iPhone 15
Apple випустила оновлення для вирішення проблеми з перегрівом iPhone 15
Компанія Apple випустила оновлення свого програмного забезпечення iOS 17 в середу, 4 жовтня, щоб вирішити проблему перегріву пристроїв iPhone 15.
Про це повідомляє Reuters.
Серія iPhone 15, укладена в титановий корпус, була представлена ​​минулого місяця зі спеціальним чіпом A17 pro, який працює на телефонах Pro і Pro Max. Невдовзі після випуску нових моделей споживачі почали скаржитися на поганий час автономної роботи та перегрів.
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Останнє оновлення програмного забезпечення iOS 17 містить «важливі виправлення помилок, оновлення безпеки та вирішує проблему, через яку iPhone може нагріватись більше, ніж очікувалося», — заявив представник Apple.
Після скарг щодо перегріву компанія Apple заявила, що пристрій може нагріватись в перші кілька днів «після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність».
Інша проблема пов’язана з деякими нещодавніми оновленнями сторонніх додатків, які призводять до перевантаження системи, зокрема йшлося про Instagram і Uber.
За матеріалами:
РБК-Україна
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