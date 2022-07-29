Apple відзвітувала за квартал: рекордний дохід попри скорочення виторгу — Finance.ua

Apple відзвітувала за квартал: рекордний дохід попри скорочення виторгу Вчора 04:23 — Технології&Авто

Apple відзвітувала за квартал: рекордний дохід попри скорочення виторгу

Apple опублікувала черговий квартальний фінансовий звіт — на її бухгалтерському календарі 25 червня завершився третій квартал 2022 фінансового року.

Якщо стисло, Apple перевершила очікування аналітиків та повідомила про зростання доходу від продажу iPhone, здебільшого завдяки iPhone 13 (попит на торішню лінійку лишається високим); проте продажі Mac зменшилися на 10% через обмеження в ланцюжку постачання та несприятливі курси обміну валют.

Фінансові показники

За квітень-червень дохід Apple склав майже $83 млрд доларів — це новий рекорд для червневих кварталів та на 2% вище тогорічного результату ($81,4 млрд). Чистий прибуток зменшився до $19,4 млрд (або $1,20 на акцію) проти $21,7 млрд (або $1,30 на акцію) за результатами аналогічного кварталу 2021 року. Валова маржа становила 43,3% — на 40 базисних пунктів. Послаблення фінансового важеля (коефіцієнт використання позикових засобів), зумовлене сезонними факторами, та несприятливі зміни курсів іноземних валют були компенсовані низкою сприятливих умов. Продуктова маржа становила 34,5%.

Як зростав виторг Apple з кроком 10 років:

За квартал компанія згенерувала операційний грошовий потік у розмірі $23 млрд. Обсяг грошових коштів та цінних паперів на 25 червня становив $179 млрд (з них $60 млрд — чисто грошові кошти) при загальних боргових зобов’язаннях у $120 млрд. Також за квартал компанія виплатила акціонерам $28 млрд у вигляді зворотного) викупу та дивідендів.

Акції Apple на премаркеті після публікації звіту різко зросли в ціні.

Розподіл виторгу за регіонами

Продажі зросли майже у всіх регіонах (незначне падіння у Китаї та Японії).

Тримісячний період, що завершився 25 червня 2022 року, млрд дол. Тримісячний період, що завершився 26 червня 2021 року, млрд дол. Америка 37,472 35,870 Європа 19,287 18,943 Китай 14,604 14,762 Японія 5,446 6,464 Решта Азії 6,150 5,395 Всього 82,959 81,434

Продажі за окремими категоріями продуктів

Якщо глянути на частину звіту з даними про дохід від продажу окремих продуктів, то спад спостерігається за кількома основними категоріями. Найсильніше обвалилися продажі Mac — на 10% у порівнянні з минулим роком. Генеральний директор Тім Кук пояснив це обмеженнями в ланцюзі постачань і несприятливими змінами валютних курсів. Проте це також збігається з загальногалузевою тенденцією спаду продажів ПК.

Продажі iPad впали на 2%, а от категорія «Натільні пристрої, пристрої для дому та аксесуари» втратила 8% у порівнянні з тогорічним результатом.

Квартальні продажі за категоріями:

iPhone — $40,665 млрд (рік тому — $39,570 млрд);

Mac — $7,382 млрд (рік тому — $8,235 млрд);

iPad — $7,224 млрд (рік тому — $7,368 млрд);

Натільні пристрої, пристрої для дому та аксесуари — $8,084 млрд (рік тому — $8,775 млрд);

Сервіси — $19,604 млрд (рік тому — $17,486 млрд).

Інші цікаві факти зі звіту

Зараз сумарно Apple має понад 860 мільйонів платних передплатників — за останній рік додалося 160 млн нових платних передплатників.

Досягнення Apple TV+ — фільми та шоу, які вийшли у стрімінговому сервісі Apple, отримали 250 нагород та 1100 номінацій. Всього Apple TV+ зібрав 52 номінації на премію «Еммі» в 13 категоріях.

Опитування споживачів у США свідчить, що серед власників iPhone 13 індекс задоволеності сягає 98%.

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