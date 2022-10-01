Apple відмовляється від збільшення виробництва iPhone 14 на тлі падіння попиту на смартфони — Finance.ua

Apple відмовляється від збільшення виробництва iPhone 14 на тлі падіння попиту на смартфони Вчора 00:28 — Технології&Авто

Apple відмовляється від збільшення виробництва iPhone 14 на тлі падіння попиту на смартфони

Американський техногігант Apple відмовився від планів збільшення виробництва смартфонів iPhone 14 через слабкий попит.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Apple повідомив постачальникам, що більше не наполягатиме на збільшенні випуску iPhone 14 на 6 млн смартфонів у другому півріччі, кажуть співрозмовники агентства.

Компанія планує виробити 90 млн смартфонів, майже стільки ж, скільки у другому півріччі попереднього року, і на рівні прогнозу компанії, оприлюдненого цього літа.

Apple переглянув прогнози виробництва напередодні презентації iPhone 14. Постачальники готувалися до зростання замовлень на смартфони на 7%, зазначає Bloomberg. Але попит на нові моделі виявився обмеженим. Зокрема, продажі iPhone у Китаї — найбільшому ринку збуту — знижуються через економічний спад у КНР.

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