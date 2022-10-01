Apple відмовляється від збільшення виробництва iPhone 14 на тлі падіння попиту на смартфони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple відмовляється від збільшення виробництва iPhone 14 на тлі падіння попиту на смартфони

Технології&Авто
390
Apple відмовляється від збільшення виробництва iPhone 14 на тлі падіння попиту на смартфони
Apple відмовляється від збільшення виробництва iPhone 14 на тлі падіння попиту на смартфони
Американський техногігант Apple відмовився від планів збільшення виробництва смартфонів iPhone 14 через слабкий попит.
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Apple повідомив постачальникам, що більше не наполягатиме на збільшенні випуску iPhone 14 на 6 млн смартфонів у другому півріччі, кажуть співрозмовники агентства.
Читайте також
Компанія планує виробити 90 млн смартфонів, майже стільки ж, скільки у другому півріччі попереднього року, і на рівні прогнозу компанії, оприлюдненого цього літа.
Apple переглянув прогнози виробництва напередодні презентації iPhone 14. Постачальники готувалися до зростання замовлень на смартфони на 7%, зазначає Bloomberg. Але попит на нові моделі виявився обмеженим. Зокрема, продажі iPhone у Китаї — найбільшому ринку збуту — знижуються через економічний спад у КНР.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.