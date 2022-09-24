Індекс iPhone 2022: за скільки днів можна заробити на новий флагман Apple (інфографіка) — Finance.ua

Індекс iPhone 2022: за скільки днів можна заробити на новий флагман Apple (інфографіка) Вчора 09:37 — Особисті фінанси

В Україні iPhone 14 Pro в базовій комплектації (128 GB) коштує 52 499 гривень. І хоча в США його вартість дорівнює 999 $, слід пам’ятати, що це «чиста» ціна, актуальна лише для чотирьох штатів, де податок з продажу становить 0%.

Picodi.com зіставила місцеві ціни на iPhone 14 Pro (128 GB) з заробітною платою в різних країнах світу й розрахувала так званий «Індекс айфона» (вартість смартфона, виражену в робочих днях).

Згідно з останніми даними ПФУ середньостатистична заробітна плата в Україні становить 13 957 гривень (11 236 ₴ на руки). Таким чином, середньостатистичний українець повинен відпрацювати 98,1 дня, щоб зібрати гроші на iPhone 14 Pro. І це за умови, що він буде відкладати на покупку всі зароблені гроші. У порівнянні з минулим роком кількість днів збільшилася на 28,2 дня.

Так виглядав Індекс айфона в Україні протягом останніх 5 років:

2018 — 136,7 дня;

2019 — 96,7 дня;

2020 — 87 днів;

2021 — 69,9 дня;

2022 — 98,1 дня.

Швидше за все, на новий айфон середньостатистичний житель Швейцарії заробить всього лише за 4,6 дня. Середньостатистичний американець зможе дозволити собі новинку після відпрацювання 5,7 дня, а австралієць — 6,1 дня.

Серед країн, що потрапили в рейтинг, найгірший результат показал Таджикистан, де iPhone дорівнює 179,5 робочим дням. Друге і третє місця з кінця займають Туреччина і Киргизстан з результатами 146,7 і 136,3 відповідно.

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