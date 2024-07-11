Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС — Finance.ua
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Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС

Фінтех і Картки
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Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
Apple уникла штрафів від регуляторів Європейського Союзу, погодившись відкрити свою технологію мобільного гаманця Apple Pay для інших постачальників безкоштовно на 10 років.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
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ЄС попереджав, що обмеження доступу до технології є зловживанням ринковою владою компанії. За умовами угоди, споживачі в Європі зможуть використовувати альтернативні цифрові гаманці для оплати товарів і послуг.
Ця угода є тимчасовим перемир’ям між ЄС та Apple, які тривалий час конфліктують щодо дотримання компанією регуляторних норм.
Відкриття платіжної системи Apple Pay дозволить стороннім розробникам отримати доступ до технології Apple і створювати альтернативні мобільні гаманці для європейських користувачів.
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Це нове зобов’язання може спричинити сейсмічні зміни в платіжній індустрії, яка вже давно прагнула можливості використовувати технологію бездротового зв’язку Apple у своїх цифрових гаманцях.
З новим доступом такі гравці, як PayPal Holdings Inc., Google Pay від Alphabet Inc. або Samsung Pay від Samsung Electronics Co. зможуть краще конкурувати і переманити більшу кількість європейських клієнтів користуватися їхніми додатками, а не Apple, коли вони розраховуються в магазині.
За матеріалами:
Економічна Правда
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