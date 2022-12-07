Apple розширює програму саморемонту Mac і iPhone на Європу — Finance.ua
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Apple розширює програму саморемонту Mac і iPhone на Європу

Технології&Авто
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Apple розширює програму саморемонту Mac і iPhone на Європу
Apple розширює програму саморемонту Mac і iPhone на Європу
Компанія Apple дозволить клієнтам у восьми країнах Європи самостійно ремонтувати свої пристрої і продаватиме для цього окремі деталі та набори для ремонту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Програма під назвою Self Service Repair дозволить користувачам у Франції, Бельгії, Німеччині, Польщі, Іспанії, Британії, Італії та Швеції купувати в Інтернеті деталі для iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 і деяких ноутбуків, щоб вони могли самостійно проводити ремонт.
Користувач зможе орендувати великий набір інструментів для ремонту приблизно за 60 євро, купити окремі деталі і отримати інструкції від Apple.
Apple не рекомендує більшості споживачів самостійно ремонтувати свої пристрої, але окремі групи споживачів протягом багатьох років підштовхували компанію до того, щоб дозволити цю практику. Програма вперше була запущена в США в квітні.
Apple, що базується в Купертіно, штат Каліфорнія, ще не включила до програми iPhone 14 або комп’ютери Mac з новими чипами M2.
За матеріалами:
Економічна Правда
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