Apple розробила розумну тканину для браслетів смарт-годинників — Finance.ua
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Apple розробила розумну тканину для браслетів смарт-годинників

Вчора 02:36Технології&Авто
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Новий патент компанії присвячений технології виготовлення гнучкого матеріалу для створення ремінців для Apple Watch. Крім декоративної функції, він також візьме на себе роль інтерфейсу управління гаджетом за рахунок чутливості до натискань та різних жестів.
Розумна тканина може використовуватися для багатьох пристроїв та предметів, включаючи рукави, кишені та інші елементи одягу чи аксесуарів. Проте у своєму патенті Apple підкреслює саме можливість створення браслета для розумного годинника з розпізнаванням сенсорних команд. Як приклад наводяться такі функції, як регулювання гучності AirPods, а також увімкнення беззвучного режиму або режиму «не турбувати» для смартфонів.
Apple розробила розумну тканину для браслетів смарт-годинників
Розпізнавання жестів планується реалізувати за допомогою струмопровідних ниток, опір яких змінюється при натисканні на поверхню тканини. Визначивши, які провідники були задіяні, вбудована в браслет мікросхема передасть сигнал, що управляє, на сполучений пристрій. Спосіб синхронізації компанія не вказує — ймовірно, що зв’язок буде здійснюватися по Bluetooth.
Жести можуть включати рух пальця користувача по поверхні текстильного виробу. У документі також згадується можливість виявлення та вимірювання сили дотику до тканини, що може використовуватися для інтерпретації додаткових команд користувача. Як і у разі інших патентів бренду, дата можливої появи комерційної версії аксесуара не відома.
За матеріалами: internetua.com
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