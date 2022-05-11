Apple припиняє випускати iPod — Finance.ua

Apple припиняє випускати iPod

Apple припиняє випускати iPod

Apple припиняє випускати музичний плеєр iPod. Портативні медіаплеєри компанія випускала з 2001 року.

10 травня Apple несподівано повідомила, що припиняє випуск iPod Touch 7-го покоління — останнього представника знакової лінійки портативних музичних плеєрів. Він продовжить продаватися, доки не закінчаться вже вироблені екземпляри (тобто, до виснаження складських запасів), а потім назавжди зникне з ринку.

І хоче Apple більше не планує випускати музичні плеєри, компанія каже, що «дух iPod живе» у всіх її пристроях, які відтворюють музику, зокрема iPhone, iPad і HomePod Mini.

«Музика завжди була однією з найважливіших сфер діяльності Apple. А те, як iPod відкрив її сотням мільйонів користувачів у всьому світі, вплинуло не лише на музичну індустрію — це стало переосмисленням того, як ми шукаємо музику, слухаємо її та ділимося нею. Дух iPod живе і сьогодні», — зазначає Грег Джосвіак, старший віцепрезидент Apple із маркетингу

Кінець життєвого циклу iPod Touch сьомого покоління символізує кінець ери. Як зазначає сама Apple, перший iPod вийшов у світ «понад 20 років тому». Оригінальна модель з механічним колесом прокручування та інтерфейсом FireWire діяла лише як портативний музичний плеєр, а Apple виробляла моделі, які призначалися майже виключно для прослуховування аудіо до 2017 року, коли вона припинила випуск iPod Nano і Shuffle.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.