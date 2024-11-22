Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16 — Finance.ua

Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16 Сьогодні 04:44 — Технології&Авто

Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16

Apple запропонувала витратити 100 млн дол. на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.

Про це повідомляє Financial Times.

Американська компанія запропонувала побудувати завод з виробництва аксесуарів і компонентів у Бандунгу, Західна Ява, йдеться в заяві міністерства промисловості. Спочатку Apple запропонувала інвестувати 10 млн дол.

У жовтні Індонезія наклала заборону на моделі iPhone 16, посилаючись на невиконання компанією Apple вимог щодо 40-відсоткової частки місцевого контенту в телефонах і планшетах. Телефони Google Pixel також були заборонені через невідповідність цьому правилу.

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Індонезійське міністерство заявило, що вітає інвестиційні зобов’язання Apple і має намір провести зустріч у четвер, щоб обговорити цю пропозицію.

Четверта за чисельністю населення країна світу є потенційно величезним ринком для продукції Apple. За даними міністерства промисловості, кількість активних мобільних телефонів в Індонезії становить 354 мільйони, що перевищує населення країни, яке налічує близько 280 мільйонів.

У жовтні Джакарта заявила, що Apple не виконала початкового зобов’язання інвестувати в країну 1,71 трлн. рупій (107 млн дол.) і наразі інвестувала лише 1,48 трлн рупій.

Економічна Правда За матеріалами:

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