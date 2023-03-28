Apple продемонструвала свою гарнітуру змішаної реальності — Finance.ua

Apple продемонструвала свою гарнітуру змішаної реальності 28.03.2023, 00:45 — Фондовий ринок

Компанія Apple, як повідомляється, вже продемонструвала свою гарнітуру змішаної реальності власним топ-менеджерам. Як стверджує журналіст Bloomberg і інсайдер Марк Гурман (Mark Gurman), демонстрація проходила деякий час тому в Steve Jobs Theater. На презентації було близько ста осіб.

Сам Гурман каже, що ці «знаменні збори» є «ключовою віхою» перед публічним анонсом гарнітури в червні. Презентація була покликана згуртувати співробітників Apple довкола нової платформи компанії.

Таким чином, не зважаючи на чутки щодо того, що сама команда розробників гарнітури закликає керівництво відкласти запуск на кілька років, анонс відбудеться саме на WWDC влітку.

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