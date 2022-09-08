Apple презентувала нові Apple Watch Series 8, годинник Ultra та друге покоління SE — Finance.ua

Apple презентувала нові Apple Watch Series 8, годинник Ultra та друге покоління SE Вчора 11:31 — Технології&Авто

Apple презентувала нові Apple Watch Series 8, годинник Ultra та друге покоління SE, Фото: Apple

Apple презентувала оновлену лінійку смарт-годинників, до якої увійшли одразу три моделі: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE й Apple Watch Ultra.

Apple Watch Ultra дійсно став наймасивнішим на сьогодні смарт-годинником Apple — розмір титанового корпусу складає 49 мм. Always-on Retina дисплей, на відміну від інших моделей Apple Watch, є пласким. Digital Crown трохи збільшили, а бокову клавішу тепер зручніше і легше натискати, коли ви в рукавичках. Окрім того, зліва від екрана з’явилась ще одна кнопка, яка може виконувати різні функції. Наприклад, керувати тренуваннями, залишати точки шляху під час походів чи запускати режим дайвінгу.

Фото: Apple

Apple Watch Ultra здатний працювати при температурах від −20 до +55 градусів за Цельсієм. Смарт-годинник витримує занурення під воду на глибину до 40 метрів. З ним можна кататися на водних лижах та займатися іншими водними активностями. Гаджет отримав сертифікації IP6X (захист від пилу), MIL-STD-810H, EN13319, WR100 (ISO 22810).

Retina-дисплей отримав пікову яскравість до 2000 ніт. Компанія зазначає, що він у 2 рази яскравіший за екран інших Apple Watch. Збільшена діагональ дисплея дозволяє виводити більше корисної інформації для користувача. Ще одна фішка — нічний режим для циферблата Wayfinder. Вам достатньо повернути Digital Crown, щоб активувати цей режим: фон циферблата стане чорним, а усі надписи — червоними. Тим самим годинником буде комфортніше користуватися вночі.

Фото: Apple

Інженери встановили в Apple Watch Ultra більш потужну двочастотну GPS-антену (L1+L5), яка забезпечує більш точними даними про локацію, допомагає краще розраховувати дистанцію і швидкість користувача. Також годинник отримав одразу два динаміки, які підвищують гучність Siri та вхідних дзвінків. З’явилась і можливість включити сирену гучністю 86 дБ, якщо ви загубились чи потребуєте допомоги. Її має бути чутно на відстані до 180 метрів.

Щодо автономності Apple Watch Ultra, ситуація виглядає наступним чином. Ви можете розраховувати на час роботи до 36 годин при звичайному сценарії користування. Тобто, автономність у два рази більша, ніж в інших моделей Apple Watch. Але трохи згодом користувачі отримають режим енергозаощадження, який збільшить час роботи до 60 годин.

Для Apple Watch Ultra було розроблено три види ремінців: Alpine Loop, Trail Loop і Ocean Band. Кожен із них має свій варіант застібки, який буде зручнішим для тих чи інших активностей. Годинник отримав сенсор для вимірювання температури тіла, що має покращити систему відстеження менструальних циклів у жінок. Також з’явилась функція Crash Detection (може розпізнати ДТП і подзвонити в службу порятунку).

Фото: Apple

Apple Watch Ultra надійде у продаж 23 вересня. Вартість смарт-годинника складає від $799. Усі версії гаджета мають підтримку мобільного зв’язку.

Apple Watch Series 8, як і модель Ultra, отримав температурний сенсор, який буде надавати більше даних для відстежування жіночого здоров’я (здатний виявляти зміни температури тіла на 0,1 градуса за Цельсієм). Також з’явились і два нові датчики руху для роботи функції Crash Detection. Автономність, як і раніше, складає до 18 годин. Але новий режим енергозаощадження зможе подовжити час роботи до 36 годин.

Вартість Apple Watch Series 8 складає від $399 (GPS) і від $499 (eSIM). Годинник доступний у семи варіантах: чотири кольори для алюмінієвого корпусу (Midnight, Starlight, Silver і Product RED) і три кольори для корпусу зі нержавіючої сталі (Gold, Sapphire і Space Black).

Apple Watch SE другого покоління отримав більш потужний чіп S8, ніж попередник, а також підтримку функції Crash Detection і режиму енергозаощадження. Смарт-годинник можна буде придбати у кольорах Midnight, Starlight і Silver. Вартість: від $249 за GPS-версію і від $299 за eSIM-варіант.

Фото: Apple

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