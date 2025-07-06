Dyson створила інноваційну теплицю для вирощування полуниці (фото, відео) — Finance.ua
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Dyson створила інноваційну теплицю для вирощування полуниці (фото, відео)

Технології&Авто
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Dyson створила інноваційну теплицю для вирощування полуниці (фото, відео)
Dyson створила інноваційну теплицю для вирощування полуниці (фото, відео)
Dyson Farming — аграрний підрозділ відомого британського виробника фенів і пилососів Dyson — запустив у Керрінгтоні (Лінкольншир) 26-акрову теплицю, здатну щороку постачати на ринок 1 250 тонн першосортної полуниці. Завдяки відновлюваній електроенергії та теплу від сусіднього біогазового комплексу ягода дозріває на початку весни й пізньої осені, зменшуючи потребу в імпорті.
Про це йдеться на сайті Dyson Farming.

Як працює скляна ферма Dyson

Теплиця завдовжки 760 метрів розміщує 1 456 рядів із 1 225 000 рослин, що зростають під комп’ютерним контролем клімату.
Система автоматично регулює температуру, вологість і подачу вуглекислого газу, а дощову воду, зібрану з даху, зберігає у лагуні та використовує для зрошення.
Підвісні жолоби коливаються з боку в бік, додаючи 15% до врожайності без розширення площі.
Енергію та тепло теплиця отримує від двох анаеробних дигесторів Dyson Farming: відходи з полів розщеплюються мікроорганізмами, утворюючи газ, що живить турбіни (потужності вистачає на 10 000 домогосподарств).
Побічний продукт — дигестат — повертається на поля як органічне добриво, а тепло разом із вуглекислим газом подається трубами у скляний комплекс.
Найпомітніша інновація — гібридна вертикальна система заввишки 5,5 м, що нагадує гігантські колеса огляду.
Dyson створила інноваційну теплицю для вирощування полуниці (фото, відео)
Дві алюмінієві платформи безперервно обертають лотки з рослинами, забезпечуючи рівномірне освітлення всієї колони та підвищуючи щільність посадки на 250%.
Узимку врожай підсвічують LED-панелями, а вночі рослини обробляють ультрафіолетом, щоб стримати розвиток плісняви без хімікатів.
Паралельно впроваджуються роботизовані «збирачі», які за допомогою комп’ютерного зору оцінюють стиглість плодів, акуратно відрізають їх та одразу відправляють у пакувальний центр і холодильні камери. Завдяки цьому полуниця потрапляє до споживача максимально свіжою.
За матеріалами:
Novyny.live
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