Apple працює над розробкою розумного персня — Finance.ua

Apple працює над розробкою розумного персня 18.12.2022, 01:20 — Технології&Авто

Apple працює над розробкою розумного персня

Згідно з інформацією Patently Apple, технологічний гігант Apple зареєстрував у Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO) свій новий проект — розумний перстень. Пристрій дозволить відстежувати частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові та вимірювати артеріальний тиск.

Перстень відстежуватиме рухи, враховуючи швидкість та силу, розпізнаватиме жести. За словами розробників Apple, функції майбутнього продукту дозволять використовувати його для керування контентом на сумісних пристроях Apple.

Пристрій оснастять модулем NFC для безконтактних платежів, що дасть змогу використовувати перстень на регулярній основі, замість смартфона або годинника. Як вважають у Patently Apple, розумний перстень може стати альтернативою Apple Watch.

Наразі про ймовірні дати запуску персня мова не йде, втім очевидно, що колишній топменеджер Apple Тоні Блевінс новинку не отримає. Блевінса звільнили після того, як він пожартував у вірусному TikTok, що «захоплюється жінками з великими грудьми». Ще 5 вересня тіктокер @ItsDanielMac зняв відео, як Блевінс виходить зі свого Mercedes-Benz SLR McLaren разом з дружиною. Блогер запитав Блевінса, чим той заробляє на життя. «Я спеціалізуюся на автомобілях, граю в гольф і пещу жінок з великими грудьми. Також я беру вихідні та відпочиваю на великі свята», — відповів експрацівник техногіганта.

Зауважимо, що не всі колишні працівники техногіганта Apple стають відомими завдяки репутаційним втратам. Розробник Apple iPod Classic Тоні Фаделл розпочав роботу над новим криптовалютним гаманцем Ledger — він вигадав унікальний дизайн для оновленого пристрою, а за референс візуалу взяв стос фіатної валюти.

noworries За матеріалами:

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