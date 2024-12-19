Apple посилила обмеження для користувачів із росії — Finance.ua

Apple посилила обмеження для користувачів із росії Сьогодні 18:28 — Фондовий ринок

Apple посилила обмеження для користувачів із росії

Apple вирішила скоротити доступність своїх сервісів у росії, і це стало першим таким кроком із 2022 року. Найпомітніше обмеження стосується Apple TV+. Починаючи з грудня 2024 року, новий контент більше не з’являтиметься на платформі для російських користувачів.

Що ще варто знати

Раніше, навіть після виходу Apple з ринку росії, стрімінговий сервіс продовжував випускати нові фільми та серіали, хоча часто без російської озвучки. Тепер залишаться лише трейлери, а повноцінний контент стане недоступним. Наприклад, із російської версії Apple TV+ вже зникла згадка про майбутній фільм The Gorge, прем’єра якого запланована на 2025 рік. У росії його показу не буде.

Ще одне важливе обмеження стосується Apple Fitness+. Цей сервіс функціонував у росії навіть після офіційного виходу компанії, хоча й із урізаним контентом — у тренуваннях не використовувалася музика, недоступна через Apple Music у регіоні. Але вже з грудня цього року новий контент для користувачів з Росії перестане виходити. Ймовірно, сервіс припинить роботу взагалі.

З’явилися також чутки про можливі подальші кроки Apple. Наприклад, компанія може заблокувати можливість поповнення Apple ID через місцевих операторів, таких як МТС і Білайн, або заборонити купівлю додатків і підписок в App Store. Хоча наразі такі заходи оцінюються як малоймовірні, джерела не виключають інші обмеження. Деталі цих потенційних рішень поки що невідомі.

Що стосується iCloud і Apple Music, то тут, схоже, поки без змін. Ймовірно, ці сервіси занадто популярні серед російських користувачів, щоб Apple ризикувала їх обмежувати.

itechua За матеріалами:

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