Apple почав виробляти iPhone 14 в Індії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple почав виробляти iPhone 14 в Індії

Технології&Авто
568
Apple почав виробляти iPhone 14 в Індії
Apple почав виробляти iPhone 14 в Індії
Компанія складала смартфони старшого покоління в Індії з 2017 року. Нині вона почала випускати там новий флагман, а вже за три роки планує перенести 25% виробництва.
Складання останніх iPhone буде здійснюватися в місті Сріперумбудур. Перші смартфони місцевого виробництва надійдуть у продаж наприкінці 2022 року.
Читайте також
За оцінками аналітиків, до 2025 року Apple перетворить Індію на глобальний центр виробництва iPhone, оскільки компанія поступово скорочує залежність від Китаю, де виробляється переважна більшість пристроїв вже понад десять років.
Аналітики JP Morgan заявили, що до кінця 2022 року Apple перенесе 5% світового виробництва iPhone 14 до Індії та розширить свої виробничі потужності в країні, щоб до 2025 року виробляти 25% усіх iPhone там.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.