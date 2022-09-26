Apple почав виробляти iPhone 14 в Індії — Finance.ua

Apple почав виробляти iPhone 14 в Індії Вчора 23:41 — Технології&Авто

Apple почав виробляти iPhone 14 в Індії

Компанія складала смартфони старшого покоління в Індії з 2017 року. Нині вона почала випускати там новий флагман, а вже за три роки планує перенести 25% виробництва.

Складання останніх iPhone буде здійснюватися в місті Сріперумбудур. Перші смартфони місцевого виробництва надійдуть у продаж наприкінці 2022 року.

За оцінками аналітиків, до 2025 року Apple перетворить Індію на глобальний центр виробництва iPhone, оскільки компанія поступово скорочує залежність від Китаю, де виробляється переважна більшість пристроїв вже понад десять років.

Аналітики JP Morgan заявили, що до кінця 2022 року Apple перенесе 5% світового виробництва iPhone 14 до Індії та розширить свої виробничі потужності в країні, щоб до 2025 року виробляти 25% усіх iPhone там.

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