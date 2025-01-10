Apple почала виробництво чипів для своїх смартгодинників в США — Finance.ua

Apple почала виробництво чипів для своїх смартгодинників в США Сьогодні 02:16 — Фондовий ринок

Компанія Apple розширює свою виробничу присутність у США: чип S9 для Apple Watch тепер, як повідомляється, виробляється на заводі TSMC в Аризоні.

Що відомо

Компанія TSMC почала виробництво чипа S9 System-in-Package (SiP) для годинників Apple неподалік від Фінікса, штат Аризона, на своєму заводі Fab 21. Минулого року компанія почала виробництво чипа A16 Bionic для iPhone 15 і iPhone 15 Plus на цьому підприємстві.

Наприкінці 2023 року S9 дебютує в Apple Watch Series 9, що ґрунтуються на процесорі, отриманому з чипа A16 Bionic. Обидва продукти виробляються за 4-нанометровим техпроцесом TSMC, відомим як «N4». Як повідомляється, ця загальна технологічна основа дала змогу TSMC ефективно адаптувати свою виробничу лінію в Аризоні для випуску S9 і A16. Хоча Apple Watch Series 9 вже зняті з виробництва, чип S9, як і раніше, використовується в Apple Watch Ultra 2, які було представлено в той самий час.

Хоча виробництво A16 Bionic ведеться на Fab 21 з вересня 2024 року, додавання S9 відображає прискорене нарощування операцій на підприємстві в Аризоні. Завод у штаті є першим великим підприємством TSMC з виробництва напівпровідників за межами Тайваню, проте його виробничі потужності поки що перебувають на початковому етапі. На поточному етапі експлуатації (Фаза 1А) щомісячний обсяг виробництва становить близько 10 000 пластин. Ці пластини розподіляються між чипами A16 і S9, а також іншими клієнтами, такими як AMD.

Кожна пластина може забезпечити випуск сотень чіпів, залежно від розміру, дизайну та ефективності виробництва. Очікується, що завершення фази 1B подвоїть продуктивність підприємства до 24 000 пластин на місяць на початку цього року.

itechua За матеріалами:

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