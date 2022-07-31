Apple планує завоювати автомобільний ринок: CNBC розкрила цікаві деталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple планує завоювати автомобільний ринок: CNBC розкрила цікаві деталі

Технології&Авто
1081
Apple планує завоювати автомобільний ринок: CNBC розкрила цікаві деталі
Apple планує завоювати автомобільний ринок: CNBC розкрила цікаві деталі
Згідно із заявами видання CNBC, амбіції Apple вже можна помітити у новому поколінні CarPlay. Йдеться про те, що нова версія системи дає змогу автовиробникам встановити цифровий інтерфейс користувача на усіх внутрішніх екранах, включаючи спідометр і датчики витрати пального, пише CNBC.
Видання стверджує, що новий CarPlay допоможе автовиробникам ефективніше продавати автомобілі. І вже зараз, за ​​даними Apple, 98% нових автомобілів в США поставляються з CarPlay. Статистичні дані також показують, що 79% покупців готові купити новий автомобіль, якщо в ньому буде лише програмне забезпечення від Apple.

Як це пов’язано з Apple Car

У CNBC впевнені, що фактично автовиробники мають вибір — вкладатися в розробку власного ПЗ або встановлювати CarPlay, тим самим відмовляючись від частини можливого доходу. При цьому важливо, що Apple не стягує плату за CarPlay, але в майбутньому все може змінитися.
Старший аналітик AutoForecast Solutions Конрад Лейсон вважає, що найближчим часом автовиробникам буде нелегко, адже ринок їх просто зобов’язує створювати програмне забезпечення, щоб не залишатися позаду.
Експерти впевнені, що ринок програмного забезпечення для автомобілів щорічно зростатиме на 9% до 2030 року, що набагато швидше ніж загалом вся автомобільна промисловість. До цього часу обсяг продажів програмного забезпечення для автомобілів може досягти 50 мільярдів доларів.
Apple планує завоювати автомобільний ринок: CNBC розкрила цікаві деталі
Стає очевидним, що «яблучники» зацікавлені в автомобільному ринку. Apple планує і там досягти успіху, оскільки вже зараз та сама General Motors отримує близько 2 мільярдів доларів на рік від підписки на авто: згідно з прогнозами компанії, дохід GM від цього може зрости до 25 мільярдів доларів до 2030 року.
Apple заявляє, що такі великі бренди, як Honda, Nissan та Renault, не раді підтримці нового CarPlay. Тільки деякі з автовиробників анонсували моделі, які підтримуватимуть новий нову версію системи, а більшість із них взагалі нічого не говорять про ПЗ від Apple.
Представник Mercedes Benz заявив CNBC, що всередині компанії «оцінюються всі потенційно значущі нові технології та функції». А в Land Rover працюють з Apple, «щоб дізнатися, як компанія може стати частиною її інформаційно-розважальної системи».

Що кажуть аналітики

Раніше Марк Гурман із Bloomberg в одній зі своїх щоденних розсилок висловив впевненість, що представлений новий CarPlay — важливий крок до появи Apple Car. Компанія завжди готувала програмну основу перед появою нової категорії пристроїв, цією самою основою і може бути зараз оновлений CarPlay.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.