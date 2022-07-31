Apple планує завоювати автомобільний ринок: CNBC розкрила цікаві деталі — Finance.ua

Apple планує завоювати автомобільний ринок: CNBC розкрила цікаві деталі Вчора 04:28 — Технології&Авто

Apple планує завоювати автомобільний ринок: CNBC розкрила цікаві деталі

Згідно із заявами видання CNBC, амбіції Apple вже можна помітити у новому поколінні CarPlay. Йдеться про те, що нова версія системи дає змогу автовиробникам встановити цифровий інтерфейс користувача на усіх внутрішніх екранах, включаючи спідометр і датчики витрати пального, пише CNBC

Видання стверджує, що новий CarPlay допоможе автовиробникам ефективніше продавати автомобілі. І вже зараз, за ​​даними Apple, 98% нових автомобілів в США поставляються з CarPlay. Статистичні дані також показують, що 79% покупців готові купити новий автомобіль, якщо в ньому буде лише програмне забезпечення від Apple.

Як це пов’язано з Apple Car

У CNBC впевнені, що фактично автовиробники мають вибір — вкладатися в розробку власного ПЗ або встановлювати CarPlay, тим самим відмовляючись від частини можливого доходу. При цьому важливо, що Apple не стягує плату за CarPlay, але в майбутньому все може змінитися.

Старший аналітик AutoForecast Solutions Конрад Лейсон вважає, що найближчим часом автовиробникам буде нелегко, адже ринок їх просто зобов’язує створювати програмне забезпечення, щоб не залишатися позаду.

Експерти впевнені, що ринок програмного забезпечення для автомобілів щорічно зростатиме на 9% до 2030 року, що набагато швидше ніж загалом вся автомобільна промисловість. До цього часу обсяг продажів програмного забезпечення для автомобілів може досягти 50 мільярдів доларів.

Стає очевидним, що «яблучники» зацікавлені в автомобільному ринку. Apple планує і там досягти успіху, оскільки вже зараз та сама General Motors отримує близько 2 мільярдів доларів на рік від підписки на авто: згідно з прогнозами компанії, дохід GM від цього може зрости до 25 мільярдів доларів до 2030 року.

Apple заявляє, що такі великі бренди, як Honda, Nissan та Renault, не раді підтримці нового CarPlay. Тільки деякі з автовиробників анонсували моделі, які підтримуватимуть новий нову версію системи, а більшість із них взагалі нічого не говорять про ПЗ від Apple.

Представник Mercedes Benz заявив CNBC, що всередині компанії «оцінюються всі потенційно значущі нові технології та функції». А в Land Rover працюють з Apple, «щоб дізнатися, як компанія може стати частиною її інформаційно-розважальної системи».

Що кажуть аналітики

Раніше Марк Гурман із Bloomberg в одній зі своїх щоденних розсилок висловив впевненість, що представлений новий CarPlay — важливий крок до появи Apple Car. Компанія завжди готувала програмну основу перед появою нової категорії пристроїв, цією самою основою і може бути зараз оновлений CarPlay.

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