Apple планує масштабне розширення фірмових магазинів в Азії, Європі та США — Finance.ua

Apple планує масштабне розширення фірмових магазинів в Азії, Європі та США Сьогодні 03:11 — Фондовий ринок

Apple планує масштабне розширення фірмових магазинів в Азії, Європі та США

Компанія Apple формує плани щодо розширення та оновлення своєї роздрібної мережі, з метою розширити присутність в Китаї та інших регіонах Азії, а також збільшити кількість своїх магазинів в США та Європі.

В компанії обговорюють відкриття до 2027 року 15 нових магазинів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 5 — у Європі та на Близькому Сході та 4 додаткових торгових точок у США та Канаді. Додатково планують відкрити шість оновлених магазинів в Азії, дев’ять у Європі та 13 у Північній Америці.

Загалом компанія планує 53 нові або реконструйовані магазини протягом наступних чотирьох років. Суть в тому, щоб зміцнити бренд Apple на зростаючих ринках, таких як Індія, а також надати споживачам у США та Європі більш якісний досвід.

Дані: Bloomberg

Основний напрям розширення — Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де до 2027 року планується відкрити 21 новий або оновлений магазин. Але програма також включає і американський та європейський ринки.

Дані: Bloomberg

Apple має чотири типи торгових точок. Звичайні магазини зазвичай приносять понад $40 млн на рік, тоді як магазини Apple Store+ приносять понад $45 млн. Флагманські магазини — понад $75 млн, а флагманські+ — понад $100 млн на рік.

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