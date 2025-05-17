Apple планує додати ШІ-пошук у Safari — Finance.ua
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Apple планує додати ШІ-пошук у Safari

Технології&Авто
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Apple планує додати ШІ-пошук у Safari
Apple планує додати ШІ-пошук у Safari
Apple розглядає можливість додати пошук на основі штучного інтелекту від OpenAI, Perplexity та Anthropic у Safari. Едді К’ю, старший віцепрезидент Apple з питань послуг вважає, що ШІ-пошук витіснить стандартні пошукові системи.
Про це повідомляє Bloomberg.
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К’ю зробив цю заяву під час надання свідчень у позові Міністерства юстиції США проти Google.
Суть позову полягає в угоді двох компаній на суму близько $20 млрд, що робить Google пошуковою системою за замовчуванням у Safari.
К’ю зазначає, що пошук на основі штучного інтелекту не буде ввімкнений за замовчуванням, але зрештою з’явиться у браузері. Він також зазначив, що компанія вже вела перемовини з Perplexity.
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Нині компанія пропонує своїм клієнтам інтеграцію ChatGPT від OpenAI у Siri та до кінця року може розширити свої пропозиції Gemini від Google. К’ю також зазначає, що компанія розглядає можливість інтеграції асистентів від DeepSeek та xAI.
Попри це він переконаний, що Google повинна залишатися пошуковою системою за замовчуванням у Safari. Головним аргументом для цього є програма розподілу доходів від угоди.
За матеріалами:
НВ
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