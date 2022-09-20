Apple підвищує ціни в App Store у низці країн з жовтня — Finance.ua

Apple підвищує ціни в App Store у низці країн з жовтня
Компанія Apple Inc. вирішила збільшити ціни на додатки та покупки всередині додатків у App Store одразу у кількох країнах з наступного місяця. Подорожчання стосуватиметься користувечів з Японії, Малайзії та всіх країн, що використовують єдину європейську валюту — євро.
Про це пише Reuters.
Нові ціни, за винятком підписок, що автоматично оновлюються, набудуть чинності вже 5 жовтня, йдеться в повідомленні Apple.
Ці зміни також будуть відображати нові правила для Apple у Вʼєтнамі зі збору та сплати податку на додану вартість (ПДВ) та податку на прибуток за ставками 5% відповідно, додала компанія.
Нагадаємо, у вересні компанія презентувала новий iPhone 14. Продукт забезпечує більш як половину продажів компанії. Apple оновлює свій флагманський продукт у непростий для галузі час. Продажі смартфонів почали знижуватися, оскільки споживачі стикаються з інфляцією та нестійкою економікою.
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