Apple піднімає ціни на свої стрімінгові сервіси — Finance.ua

Apple піднімає ціни на свої стрімінгові сервіси Вчора 03:36 — Особисті фінанси

Apple піднімає ціни на свої стрімінгові сервіси

Вартість підписки на Apple TV+ збільшиться з $4,99 до $6,99 на місяць, а річний план збільшиться з $49 до $69. Компанія також підняла ціни на Apple Music і пакет Apple One.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

За планом Apple ціна мала зрости із зростанням кількості контенту.

«Ми представили Apple TV+ за дуже низькою ціною, тому що ми почали лише з кількох шоу та фільмів. Тепер, через три роки, Apple TV+ є домом для широкого вибору відзначених нагородами та широко визнаних серіалів, художніх фільмів, і документальних фільмів», — кажуть в компанії.

Але Apple TV+ — не єдиний сервіс, на який зросли ціни. Apple Music підвищить ціну свого єдиного плану на $1 долар на місяць до 10,99, сімейного плану на $2 — до $16,99 доларів на місяць і річного плану до $109 доларів на рік. А пакет Apple One, який включає Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade та інші сервіси, підвищить ціну індивідуального плану на $2 на місяць до $16,95.

Зміна на Apple Music пов’язана зі збільшенням витрат на ліцензування. Netflix , Disney+ і Hulu підняли ціни цього року, і це підвищення цін, у свою чергу, призвело до відновлення інтересу до менш дорогих рівнів із підтримкою реклами. Disney+ і Netflix, які раніше були без реклами, цього року запустять дешевші варіанти з рекламою. Apple TV+ — остання велика служба потокового відео, яка не підтримує рекламу.

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