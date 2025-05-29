Apple перейде на нову систему назв для своїх операційних систем — Finance.ua

Apple перейде на нову систему назв для своїх операційних систем Вчора 23:45 — Технології&Авто

Apple перейде на нову систему назв для своїх операційних систем

Apple готує найбільшу зміну у назвах своїх операційних систем. Замість звичних номерів версій, компанія почне позначати iOS, macOS та інші системи роком випуску. Очікується, що вже на найближчій презентації покажуть iOS 26 та macOS 26.

Про це пише Bloomberg.

«За словами людей, обізнаних з цим питанням, наступні операційні системи Apple будуть ідентифікуватися за роком випуску, а не за номером версії. Це означає, що поточна iOS 18 поступиться місцем iOS 26. Інші оновлення будуть відомі як iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26», — розповіли джерела видання.

Apple реалізовує ці зміни, щоб забезпечити узгодженість свого брендингу та відмовитися від підходу, який може заплутати клієнтів і розробників. Сучасні операційні системи, включаючи iOS 18, watchOS 12, macOS 15 та visionOS 2, використовують різні номери, оскільки їхні початкові версії дебютували не одночасно.

Оновлення покажуть у червні

Технологічний гігант оголосить про зміни на Всесвітній конференції розробників 9 червня. Брендування супроводжуватиме нові користувацькі інтерфейси в усіх операційних системах. Це спроба забезпечити більш цілісний досвід під час зміни пристроїв користувачами.

Новий вигляд, який отримав внутрішню назву Solarium, включатиме tvOS, watchOS та частини visionOS.

Apple іде слідом за Microsoft і Samsung

Остання стратегія неймінгу ПЗ та гаджетів нагадує підходи, що застосовуються як Samsung Electronics Co., так і Microsoft Corp.

У 2020 році Samsung перейменувала свою флагманську лінійку телефонів Galaxy S, пов’язавши назву з роком випуску, перейшовши до Galaxy S20. Попередником цього пристрою, який дебютував у 2019 році, був Galaxy S10, що представляв 10-е покоління.

У 1995 році Microsoft перейшла до найменування основних операційних систем на честь року їх випуску, випустивши Windows 95, а потім Windows 98 та Windows 2000.

УНН За матеріалами:

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