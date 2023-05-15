Apple переглядає можливість оновлення OLED-дисплеїв через падіння продажів MacBook — Finance.ua

Apple переглядає можливість оновлення OLED-дисплеїв через падіння продажів MacBook Сьогодні 23:50 — Фондовий ринок

Apple переглядає свої плани щодо використання OLED-дисплеїв для своїх MacBook PC. Останні дані про продажі вказують на те, що MacBook занепадає, і Apple може припинити заплановане оновлення до OLED для MacBook.

Apple планувала розгорнути OLED-панель 8-го покоління Samsung на MacBook ще у 2024 році. Тепер Apple перенесе дату впровадження OLED до 2027 року. За прогнозами, ця новина матиме важливі наслідки для корейського ринку. Компанія, що базується в Купертіно, серйозно вдарила, і її рішення може вплинути на очікування ринку OLED-панелей у Кореї. Вважається, що Apple близька до випуску iPad Pro з панеллю OLE у 2024 році. iPad Pro використовуватиме технологію OLED 6-го покоління LG-Samsung.

За останні два квартали постачання MacBook скоротилися на 50%. Незрозуміло, чи рішення Apple зупинити оновлення OLED не пов’язане з падінням постачання MacBook. Також незрозуміло, як це рішення відновить падіння продажів MacBook. На відміну від iPhone, Apple не користується такою ж лояльністю до свого бренду MacBook. Apple планувала використовувати подвійні OLED-панелі з чудовими характеристиками для своїх інформаційно-розважальних систем.

Подвійні OLED-екрани мають довший життєвий цикл і яскравіші. Очікувалося, що панель подбає про зминання гнучких OLED-панелей Samsung для великих сценаріїв. Результатом цього стало гібридне рішення, але Samsung також призупинила свої плани щодо панелі OLED.

Portaltele За матеріалами:

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