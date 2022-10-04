Apple оновила список застарілих пристроїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple оновила список застарілих пристроїв

Технології&Авто
577
Apple оновила список застарілих пристроїв
Apple оновила список застарілих пристроїв
Один із найпопулярніших смартфонів в історії Apple — iPhone 6 — тепер стане частиною історії, оскільки цього тижня компанія заявила, що iPhone 6 доданий до списку застарілих продуктів.
Про це повідомляє портал MacRumors.
Зазначається, що iPhone 6 був одним із найпопулярніших смартфонів компанії, а також визначив новий дизайн із заокругленими гранями. Такий дизайн граней був до iPhone 11.
Згідно зі статистикою, iPhone 6 і iPhone 6 Plus досі утримують абсолютний рекорд продажів серед усіх поколінь телефонів компанії. Загальна кількість відвантажень iPhone 6 перевищила 350 млн пристроїв.
Читайте також
При цьому iPhone 6 був знятий з виробництва ще кілька років тому, але продовжував отримувати виправлення безпеки та технічну підтримку від Apple. Крім цього, iPhone 6 Plus був визнаний вінтажним продуктом набагато раніше, а ось iPhone 6 довше продавався в деяких регіонах.
Техніка, вироблена компанією Apple, визнається застарілою через п’ять або більше років після того, як вона перестала поширюватися на продаж. Компанія, як і раніше, надає запчастини та послуги з ремонту вінтажних продуктів терміном до 7 років після того, як ці продукти більше не продаються офіційно.
І iPhone 6, і iPhone 6 Plus були представлені у вересні 2014 року з iOS 8. Пристрої були зняті з виробництва в 2019 році з випуском iOS 13, для якого потрібний iPhone 6s або новіший.
За матеріалами:
Всвіті
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.