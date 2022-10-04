Apple оновила список застарілих пристроїв — Finance.ua

Apple оновила список застарілих пристроїв Вчора 02:01 — Технології&Авто

Apple оновила список застарілих пристроїв

Один із найпопулярніших смартфонів в історії Apple — iPhone 6 — тепер стане частиною історії, оскільки цього тижня компанія заявила, що iPhone 6 доданий до списку застарілих продуктів.

Про це повідомляє портал MacRumors.

Зазначається, що iPhone 6 був одним із найпопулярніших смартфонів компанії, а також визначив новий дизайн із заокругленими гранями. Такий дизайн граней був до iPhone 11.

Згідно зі статистикою, iPhone 6 і iPhone 6 Plus досі утримують абсолютний рекорд продажів серед усіх поколінь телефонів компанії. Загальна кількість відвантажень iPhone 6 перевищила 350 млн пристроїв.

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При цьому iPhone 6 був знятий з виробництва ще кілька років тому, але продовжував отримувати виправлення безпеки та технічну підтримку від Apple. Крім цього, iPhone 6 Plus був визнаний вінтажним продуктом набагато раніше, а ось iPhone 6 довше продавався в деяких регіонах.

Техніка, вироблена компанією Apple, визнається застарілою через п’ять або більше років після того, як вона перестала поширюватися на продаж. Компанія, як і раніше, надає запчастини та послуги з ремонту вінтажних продуктів терміном до 7 років після того, як ці продукти більше не продаються офіційно.

І iPhone 6, і iPhone 6 Plus були представлені у вересні 2014 року з iOS 8. Пристрої були зняті з виробництва в 2019 році з випуском iOS 13, для якого потрібний iPhone 6s або новіший.

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