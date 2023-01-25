Apple оновила операційну систему iPhone — Finance.ua

Apple оновила операційну систему iPhone 25.01.2023, 00:35 — Технології&Авто

Apple оновила операційну систему iPhone

Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи для iPhone (iOS 16.3), зокрема, для виправлення багів.

Про це повідомляє GSM Arena

Оновлення операційної система вже можна завантажити через налаштування в iPhone.

Зазначається, що відтепер користувачі, зокрема, зможуть використовувати фізичний ключ безпеки для двофакторної автентифікації, щоб увійти на нові пристрої. Це зможе захистити від злому та викрадання даних.

Ба більше, в оновлення увійшла підтримка налаштування для нового пристрою від Apple — HomePod 2.

Також компанія вирішала проблему, через яку Siri не відповідала належним чином на музичні запити, а також проблеми із запитами Siri в CarPlay, які могли бути неправильно зрозумілі.

Крім цього, функцію екстреного виклику було налаштовано таким чином, щоб запобігти випадковим дзвінкам на вказані номери в разі екстреної ситуації.

Укрінформ За матеріалами:

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