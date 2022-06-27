Apple може випустити ще один комп’ютер цього року — Finance.ua

Apple може випустити ще один комп’ютер цього року Вчора 04:03 — Фондовий ринок

Дизайнер Паркер Ортолані показав, яким може бути 27-дюймовий iMac Pro, який може вийти вже цього року.

Моноблок отримає такі ж зміни в корпусі — він перестане бути клиноподібним і виявиться пласким. Рамка на передній панелі екрана зменшиться, логотип на задній кришці відповідатиме кольору корпусу, тільки виявиться трохи світлішим.

Також дизайнер зобразив аксесуари для комп’ютера, а саме клавіатуру та мишу. Вони також будуть забарвлені у колір корпусу моноблоку. До речі, якщо вірити рендерам, кольори будуть наступними: зелений, бордовий, синій, чорний та золотистий.

Нагадаємо, минулого року вийшов iMac з радикально оновленим дизайном, а саме зміненими параметрами та кольорами корпусу.

Останніми новинками компанії стали MacBook Air та MacBook Pro 13. Їх показали у червні поточного року на WWDC 2022.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.