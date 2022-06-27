Apple може випустити ще один комп’ютер цього року — Finance.ua
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Apple може випустити ще один комп’ютер цього року

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Дизайнер Паркер Ортолані показав, яким може бути 27-дюймовий iMac Pro, який може вийти вже цього року.
Моноблок отримає такі ж зміни в корпусі — він перестане бути клиноподібним і виявиться пласким. Рамка на передній панелі екрана зменшиться, логотип на задній кришці відповідатиме кольору корпусу, тільки виявиться трохи світлішим.
Apple може випустити ще один комп’ютер цього року
Також дизайнер зобразив аксесуари для комп’ютера, а саме клавіатуру та мишу. Вони також будуть забарвлені у колір корпусу моноблоку. До речі, якщо вірити рендерам, кольори будуть наступними: зелений, бордовий, синій, чорний та золотистий.
Нагадаємо, минулого року вийшов iMac з радикально оновленим дизайном, а саме зміненими параметрами та кольорами корпусу.
Останніми новинками компанії стали MacBook Air та MacBook Pro 13. Їх показали у червні поточного року на WWDC 2022.
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За матеріалами:
itechua
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