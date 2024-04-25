Європейські акції продовжують зростати на тлі високих прибутків — Finance.ua

Європейські акції продовжують зростати на тлі високих прибутків Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Європейські акції продовжують зростати на тлі високих прибутків

Європейські акції зросли в середу, а індекс STOXX 50 піднявся приблизно на 0,4%, до 5 030 пунктів, на хвилі оптимізму, пов’язаного з корпоративними прибутками.

Про це пише Trading Economics.

Серед лідерів — компанія ASMI, що виробляє обладнання для обробки пластин, підвищила прогноз доходів у ІІ кварталі, а Volvo Cars повідомила про значне зростання скоригованого операційного прибутку в І кварталі.

Однак фармацевтичний гігант Roche зазнав падіння продажів у І кварталі на 6%. Крім того, акції компаній сектору розкоші зіткнулися з негативним тиском після протверезного прогнозу Kering щодо зниження операційного прибутку в першому півріччі на 40−45%. Lloyds повідомив про падіння прибутку в І кварталі на 28%, що відповідає очікуванням ринку, водночас Allfunds привернув до себе увагу, оскільки компанія, що займається дистрибуцією фондів, припинила переговори щодо потенційного продажу.

Індекс STOXX 50 є одним із найвідоміших індексів у Європі, який відображає динаміку цін на акції 50 найбільших компаній із ринків країн Єврозони. Цей індекс розраховується компанією Qontigo (раніше відомою як STOXX Ltd.), що спеціалізується на індексних рішеннях.

STOXX 50 включає в себе акції провідних компаній, що мають значний вплив на європейський ринок. Склад цього індексу регулярно оновлюється з урахуванням розмірів компаній та їхнього впливу на ринок.

borgexpert За матеріалами:

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