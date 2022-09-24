Apple може впровадити "острівець" на всю лінійку iPhone 15 — Finance.ua

Apple може впровадити "острівець" на всю лінійку iPhone 15 Вчора 00:47

Компанія Apple планує поширити функцію Dynamic Island на всі чотири моделі iPhone 15, які будуть випущені у 2023 році. В даний час ця функція доступна тільки в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

Про це заявив аналітик індустрії дисплеїв Росс Янг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors

Янг повідомив, що очікує на появу Dynamic Island на стандартних моделях iPhone 15 наступного року. Однак він, як і раніше, не очікує, що стандартні моделі iPhone 15 будуть оснащені дисплеєм LTPO, припускаючи, що в цих пристроях, як і раніше, буде відсутня підтримка ProMotion і опція завжди включеного дисплея, як у моделях Pro.

Dynamic Island — це область у формі таблетки навколо датчиків Face ID та фронтальної камери на моделях iPhone 14 Pro. Ця функція може відображати системні повідомлення про вхідні телефонні дзвінки та запити на автентифікацію Face ID, а також працюватиме з Live Activities у сторонніх програмах, коли iOS 16.1 вийде наприкінці цього року.

Нагадаємо, раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

Крім того, iPhone 15 Pro Max отримає кілька серйозних покращень, щоб ще більше відрізнятися від стандартного iPhone 15.

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