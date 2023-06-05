Apple інтегрувала ChatGPT в клавіатуру iPhone — Finance.ua

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Apple інтегрувала ChatGPT в клавіатуру iPhone

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Apple інтегрувала ChatGPT в клавіатуру iPhone
Apple інтегрувала ChatGPT в клавіатуру iPhone
Keyboard AI — це застосунок Apple Store, який допоможе генерувати повідомлення на клавіатурі iPhone.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

Таким чином, ви отримуєте вбудований у клавіатуру ChatGPT. Ви друкуєте задачу — контекст повідомлення, яке хочете отримати (наприклад, повідомлення для менеджера, що ви не можете бути присутнім на важливій зустрічі), і обираєте стиль тексту, у якому хочете його надіслати. ШІ пропонує декілька варіантів на вибір, які можна підкорегувати.
Наразі ШІ може генерувати повідомлення у таких стилях:
  • веселий
  • неформальний
  • короткий
  • саркастичний
  • професійний
  • із додаванням емодзі
  • ввічливий
  • у формі email-листа
  • стверджувальний
У цьому плані Keyboard AI підійде для тих, кому іноді важко підібрати слова, щоб щось повідомити.
Крім того, за допомогою KAI можна перекласи повідомлення на іншу мову, не виходячи із месенджеру. Також є функція перевірки граматики.

Інструменти для заробітку за допомогою ШІ

За матеріалами:
Speka
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