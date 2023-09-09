Apple готує лінійку дешевших ноутбуків — Finance.ua

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Apple готує лінійку дешевших ноутбуків

Фондовий ринок
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Apple готує лінійку дешевших ноутбуків
Apple готує лінійку дешевших ноутбуків
Компанія Apple займається розробкою нової лінійки ноутбуків, яка буде відрізнятися від актуальних наразі MacBook Air та Pro. У них буде фірмовий дизайн та металевий корпус. Інсайдери кажуть, що новий MacBook конкуруватиме з Chromebook та іншими ноутбуками для навчання. Їх представлять у наступному році.
Зараз в Apple є тільки ноутбуки преміум-сегменту. Проте наявні MacBook потужні і дуже дорогі, через що доступні обмеженому колу покупців. А iPad, навіть якщо до нього докупити клавіатуру, не може замінити повноцінний комп’ютер через певні особливості ПЗ.
Бюджетний MacBook матиме корпус з дешевших матеріалів, щоб мати змогу встановити на них дещо нижчу ціну. Інсайдери вважають, що через високу ціну Аpple може втратити деяких клієнтів. Тому наявність бюджетного ПК має певний сенс.
За матеріалами:
ITsider.
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