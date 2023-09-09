Apple готує лінійку дешевших ноутбуків — Finance.ua

Apple готує лінійку дешевших ноутбуків Сьогодні 03:53 — Фондовий ринок

Apple готує лінійку дешевших ноутбуків

Компанія Apple займається розробкою нової лінійки ноутбуків, яка буде відрізнятися від актуальних наразі MacBook Air та Pro. У них буде фірмовий дизайн та металевий корпус. Інсайдери кажуть, що новий MacBook конкуруватиме з Chromebook та іншими ноутбуками для навчання. Їх представлять у наступному році.

Зараз в Apple є тільки ноутбуки преміум-сегменту. Проте наявні MacBook потужні і дуже дорогі, через що доступні обмеженому колу покупців. А iPad, навіть якщо до нього докупити клавіатуру, не може замінити повноцінний комп’ютер через певні особливості ПЗ.

Бюджетний MacBook матиме корпус з дешевших матеріалів, щоб мати змогу встановити на них дещо нижчу ціну. Інсайдери вважають, що через високу ціну Аpple може втратити деяких клієнтів. Тому наявність бюджетного ПК має певний сенс.

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