Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії — Finance.ua

Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії Вчора 23:53 — Технології&Авто

Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії

Американська корпорація Apple веде переговори з постачальниками щодо перенесення виробництва навушників AirPods і Beats до Індії.

Про це пише Nikkei Asia з посиланням на джерела.

«Цей крок є частиною поступової диверсифікації Apple з Китаю, оскільки компанія рагне знизити ризик збоїв у ланцюжках поставок через сувору політику країни щодо нульового поширення COVID-19 та напруженість у відносинах із США» — пише видання.

За даними трьох співрозмовників Nikkei Asia, знайомих з цим питанням, Apple веде переговори з низкою своїх постачальників про збільшення виробництва в Індії, в тому числі ключових акустичних пристроїв, вже в наступному році.

Зазначається, що компанія, яка збирає iPhone, Foxconn, готується виробляти навушники Beats в Індії та сподівається з часом виробляти там також AirPods.

За словами джерел, Luxshare Precision Industry та її філії, які вже виробляють AirPods у В’єтнамі та Китаї, також планують допомогти Apple виготовляти популярні бездротові навушники в Індії.

Однак наразі Luxshare більше зосереджується на своїх в’єтнамських операціях AirPods і може повільніше, ніж її конкуренти, розпочати виробництво продуктів Apple в Індії, каже один із співрозмовників.

AirPods були одними з перших продуктів Apple, які масово вироблялися за межами Китаю, а виробництво було перенесено до В’єтнаму в 2019 році на тлі наслідків торговельної війни між США та Китаєм.

Щороку поставляється понад 70 мільйонів одиниць, поступаючись лише iPhone серед продуктів Apple за обсягом поставок. Як повідомили джерела Nikkei Asia, з минулого року більшість виробництва Beats також перемістилося до В’єтнаму.

Foxconn відмовився коментувати цю інформацію. Apple і Luxshare не відповіли на запит Nikkei Asia про коментарі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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