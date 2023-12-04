Апеляція залишила без змін вирок ексголові Державіаслужби Антонюку — Finance.ua

Апеляція залишила без змін вирок ексголові Державіаслужби Антонюку Сьогодні 14:13 — Фондовий ринок

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок ВАКС колишньому голові Державіаслужби Денису Антонюку у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд першої інстанції визнав ексголову Державіаслужби Антонюка винуватим у тому, що він в інтересах ПрАТ «Авіакомпанія „Міжнародні авіалінії України“», умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг при здійсненні польотів за маршрутом «Київ — Тегеран — Київ».

Це спричинило тяжкі наслідки для іншої авіакомпанії - ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії».

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