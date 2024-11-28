Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за змову на тендерах, зокрема у Южному — Finance.ua
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Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за змову на тендерах, зокрема у Южному

Фондовий ринок
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Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за змову на тендерах, зокрема у Южному
Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за змову на тендерах, зокрема у Южному
Антимонопольний комітет виявив змову на тендерах у 3 громадах, зокрема у Южному, на 50 мільйонів гривень. Компанії ПП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» та ТОВ «УНІВЕРУС» вступили у змову під час участі у трьох закупівлях.
Про це інтернет-виданню Южне.City повідомила пресслужба Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
Мова йде про тендери, які проводило Управління капітального будівництва Южненської міської ради, Управління освіти, молоді, спорту та культури, охорони здоров’я та соціальної політики виконавчого комітету Березівської міської ради Одеської області та Відділом житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області.
Закупівлі стосувалися:
— будівництва ділянки мереж зливової каналізації
— капітального ремонту багатофункціонального спортивного майданчика
— реконструкції стадіону
Загальна очікувана вартість робіт становила майже 50 мільйонів гривень (49 881 185 грн).
За матеріалами:
Finance.ua
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