AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг задоволеності Android-смартфонами — Finance.ua

AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг задоволеності Android-смартфонами Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг задоволеності Android-смартфонами

Команда AnTuTu опублікувала новий рейтинг смартфонів на базі операційної системи Android, заснований на задоволеності користувачів.

Лідером у червні поточного року виявився смартфон Honor Magic6 Ultimate Edition, рівень задоволеності яким складає 98.13%.

На другому місці розташовується складаний смартфон Vivo X Fold 3 Pro, який минулого місяця був лідером. Він отримав 97.45% позитивних відгуків. На третьому місці опинився Honor Magic V2 із результатом 97.44%.

У травні до топ-10 входили чотири моделі флагманів Samsung — Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Plus та Galaxy S24 Ultra, однак у новому рейтингу залишилися лише Galaxy S24 Plus та Galaxy S23 Ultra.

iLenta За матеріалами:

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