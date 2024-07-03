AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг задоволеності Android-смартфонами — Finance.ua
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AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг задоволеності Android-смартфонами

Технології&Авто
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AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг задоволеності Android-смартфонами
AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг задоволеності Android-смартфонами
Команда AnTuTu опублікувала новий рейтинг смартфонів на базі операційної системи Android, заснований на задоволеності користувачів.
Лідером у червні поточного року виявився смартфон Honor Magic6 Ultimate Edition, рівень задоволеності яким складає 98.13%.
На другому місці розташовується складаний смартфон Vivo X Fold 3 Pro, який минулого місяця був лідером. Він отримав 97.45% позитивних відгуків. На третьому місці опинився Honor Magic V2 із результатом 97.44%.
AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг задоволеності Android-смартфонами
У травні до топ-10 входили чотири моделі флагманів Samsung — Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Plus та Galaxy S24 Ultra, однак у новому рейтингу залишилися лише Galaxy S24 Plus та Galaxy S23 Ultra.
За матеріалами:
iLenta
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