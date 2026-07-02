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Anthropic представила нову базову модель Claude Sonnet 5 із покращеними агентними можливостями

Технології&Авто
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Anthropic представила Claude Sonnet 5 — нову модель сімейства Sonnet, яка стала стандартною для користувачів безкоштовного та Pro-тарифів Claude. Компанія заявляє, що новинка отримала суттєво покращені агентні можливості, а за окремими сценаріями її продуктивність наблизилася до флагманської Claude Opus 4.8.

Найагентніша модель лінійки

За словами Anthropic, Claude Sonnet 5 стала найагентнішою моделлю лінійки Sonnet. Вона краще планує виконання складних завдань, може ефективніше використовувати браузер, термінал та інші інструменти, а також здатна автономно виконувати багатоетапні робочі процеси, які ще кілька місяців тому вимагали використання дорожчих моделей сімейства Opus.
У компанії зазначають, що Sonnet 5 є суттєвим кроком уперед порівняно з Claude Sonnet 4.6. За внутрішніми тестами Anthropic, модель демонструє помітно кращі результати у програмуванні, логічному мисленні, роботі з інструментами та виконанні дослідницьких завдань. На окремих тестах із максимальним рівнем обчислювальних зусиль вона майже досягає продуктивності Claude Opus 4.8.
Sonnet 5 є суттєвим кроком уперед порівняно з Claude Sonnet 4.6
Sonnet 5 є суттєвим кроком уперед порівняно з Claude Sonnet 4.6

Покращення безпеки

Anthropic також повідомила про покращення безпеки нової моделі. За результатами внутрішніх оцінювань, Sonnet 5 рідше галюцинує, менш схильна погоджуватися з помилковими твердженнями користувачів і краще протистоїть атакам типу prompt injection. Крім того, модель частіше відмовляється виконувати потенційно небезпечні запити.
Водночас компанія наголошує, що Claude Sonnet 5 навмисно не навчали виконанню складних завдань із кібербезпеки. Під час внутрішніх тестів із розробки експлойтів для вразливостей Firefox модель не змогла створити жодного повністю працездатного експлойту, хоча іноді демонструвала частковий прогрес. Через це Anthropic увімкнула для Sonnet 5 механізми кіберзахисту за замовчуванням, аналогічні тим, що використовуються у Claude Opus 4.7 та Opus 4.8.
Anthropic увімкнула для Sonnet 5 механізми кіберзахисту за замовчуванням
Anthropic увімкнула для Sonnet 5 механізми кіберзахисту за замовчуванням
Claude Sonnet 5 вже доступна всім користувачам Claude. Вона стала моделлю за замовчуванням для тарифів Free і Pro, а також доступна користувачам Max, Team та Enterprise. Крім того, новинка інтегрована в Claude Code і доступна розробникам через API Anthropic.
До 31 серпня 2026 року Anthropic застосовуватиме акційну вартість використання моделі — $2 за мільйон вхідних токенів і $10 за мільйон вихідних токенів. Після завершення промоперіоду ціна зросте до $3 та $15 відповідно.
За матеріалами:
mezha.media
AnthropicClaudeШІТехнології
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