Anthropic підготувала план на випадок масового безробіття через ШІ Сьогодні 22:41 — Технології&Авто

Anthropic досліджує різні варіанти фінансування

Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів.

Про це пише видання Gizmodo.

У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін.

Три сценарії

Anthropic розробила три сценарії залежно від рівня безробіття: 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить 4,3%.

Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. Крім того, йдеться про гранти на перекваліфікацію працівників, реформу професійного ліцензування, страхування заробітної плати та стимули для компаній, які зберігатимуть і перенавчатимуть персонал.

У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз.

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У разі зростання безробіття до 10% пріоритетом пропонується розширення програм допомоги безробітним, а також додаткова підтримка для працівників окремих галузей і забезпечення базових потреб населення. Також, якщо штучний інтелект почне масово замінювати людей, владі рекомендують контролювати темпи його впровадження та заохочувати бізнес поступово проводити зміни.

Для сценарію з безпрецедентним рівнем безробіття, який може перевищити 25%, компанія допускає необхідність масштабних програм заміщення доходів для значної частини працівників.

У такому випадку можуть знадобитися нові джерела податкових надходжень і нові механізми розподілу коштів. Серед можливих варіантів називаються базовий дохід для населення, державні інвестиційні фонди та моделі часткового володіння працівниками компаніями, які отримують вигоду від розвитку ШІ.

Anthropic досліджує різні варіанти фінансування

Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них — підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору.

Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян.

У Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Компанія сподівається обговорювати ці питання з урядами по всьому світу та винести їх на порядок денний міжнародних зустрічей, зокрема саміту G7 і майбутнього саміту з питань штучного інтелекту в Женеві.

Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту.

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