Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з рф — Finance.ua
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Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з рф

Вчора 14:40Фондовий ринок
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Хактивісти дали 48 годин на те, щоб закордонні компанії залишили рф, та закликали їх припинити сприяти фінансуванню війни.
Anonymous повідомили у Twitter, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес на території рф, стануть їхніми «мішенями».
Хактивісти запостили файл із логотипами 41 компанії, які продовжують працювати в рф.
Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з рф
«Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в росії, що сплачують податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню!» — підписали хакери ілюстрацію.
Про якікомпанії йдеться? Судячи з усього, хакери загрожують атакувати вебресурси цих компаній, серед яких такі гіганти, як Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG та ін.
Серед інших, журналісти помітили логотип американської компанії Cloudflare, яка не лише забезпечує доставку контенту користувачам на тій чи іншій території, але й забезпечує захист від DDoS-атак і захист DNS-серверів, де зберігаються IP-адреси найрізноманітніших сайтів. Нагадаємо, що кілька компаній, які надають програмно-апаратні продукти для захисту від ДДОС-атак, пішли з російського ринку. Першою з рф припинила співпрацю Netscout.
У списку є і американська Citrix Systems, яка займається створенням VR-продуктів, комп’ютерних мереж, хмарних сховищ, гіпервізору Xen.
За матеріалами: Фокус
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