Anonymous «поклали» сайт найбільшого російського банку — Finance.ua
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Anonymous «поклали» сайт найбільшого російського банку

Вчора 16:28Технології&Авто
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Члени угруповання Anonymous зуміли зламати веб-ресурс Сбербанку. Йдеться про найбільший банк не лише в росії, а й у Східній та Центральній Європі.
Повідомлення про злом сайту російського держбанку хакери опублікували в Twitter.
Примітно, що в день проведення кібератаки з провідної кредитної організації рф пішли одразу три топ-менеджери. Це член правління держбанку Н. Алимова, а також заступники голови С. Мальцев та А. Буріко.
Anonymous «поклали» сайт найбільшого російського банку
За інформацією хакерів, у витоку містяться «електронні адреси 5030 клієнтів, номери телефонів, адреси».
До твіту доданий архів із п’ятьма Excel-файлами:
  • дані про вільні банківські комірки станом на 14 червня 2016 року;
  • список компаній/ІП оцінювачів нерухомості (4106 рядків);
  • реєстр оцінювачів-партнерів (211 рядків);
  • довідковий документ «Перелік видів термінових контрактів, з якими проводяться торгові операції у ТЗ FORTS»;
  • порожній шаблон «Довідка про майновий стан та поточні зобов’язання».
У Сбербанку повідомлення «Anonymous» коментувати відмовилися. Проте про звільнення топ-менеджерів було оголошено офіційно. Після цього вебресурс банківської установи почав працювати з перебоями.
Причина звільнення керівних працівників банку є досить банальною. 8 травня Білий дім включив їх до переліку підсанкційних фізосіб. Відтепер колишні топи Сбербанку будуть під дією блокуючих економічних обмежень.
За матеріалами: prostomob
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