Anonymous «поклали» сайт найбільшого російського банку — Finance.ua

Anonymous «поклали» сайт найбільшого російського банку

Члени угруповання Anonymous зуміли зламати веб-ресурс Сбербанку. Йдеться про найбільший банк не лише в росії, а й у Східній та Центральній Європі.

Повідомлення про злом сайту російського держбанку хакери опублікували в Twitter.

Примітно, що в день проведення кібератаки з провідної кредитної організації рф пішли одразу три топ-менеджери. Це член правління держбанку Н. Алимова, а також заступники голови С. Мальцев та А. Буріко.

За інформацією хакерів, у витоку містяться «електронні адреси 5030 клієнтів, номери телефонів, адреси».

До твіту доданий архів із п’ятьма Excel-файлами:

дані про вільні банківські комірки станом на 14 червня 2016 року;

список компаній/ІП оцінювачів нерухомості (4106 рядків);

реєстр оцінювачів-партнерів (211 рядків);

довідковий документ «Перелік видів термінових контрактів, з якими проводяться торгові операції у ТЗ FORTS»;

порожній шаблон «Довідка про майновий стан та поточні зобов’язання».

У Сбербанку повідомлення «Anonymous» коментувати відмовилися. Проте про звільнення топ-менеджерів було оголошено офіційно. Після цього вебресурс банківської установи почав працювати з перебоями.

Причина звільнення керівних працівників банку є досить банальною. 8 травня Білий дім включив їх до переліку підсанкційних фізосіб. Відтепер колишні топи Сбербанку будуть під дією блокуючих економічних обмежень.

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