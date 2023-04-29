Анонсовано найтонший ноутбук у світі — Finance.ua

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Анонсовано найтонший ноутбук у світі

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Анонсовано найтонший ноутбук у світі
Анонсовано найтонший ноутбук у світі
Тайванська компанія Asus анонсувала ноутбук Zenbook S 13 OLED завтовшки менше 1 см, що є абсолютним рекордом серед усіх лептопів із екранами діагоналлю 13,3 дюйми.
Зазначається, що для досягнення мінімальної товщини Asus використовувала спеціальні матеріали, ультратонку OLED-панель та спеціальні друковані плати. Згідно з заявою виробника, кришка Zenbook S 13 OLED в середньому тонша за інші ноутбуки на 25%, а топкейс — на 30%. Примітно, що за мінімальної товщини в ноутбуці все одно є вентилятори для охолодження.
Ще Zenbook S 13 OLED є досить легким пристроєм. Маси в 1 кг Asus вдалося досягти за рахунок використання магнієво-алюмінієвого сплаву та інших матеріалів із переробленої сировини.
Zenbook S 13 OLED буде продаватися у кількох комплектаціях. Топова версія отримає процесор Intel Core i7 останнього покоління, 32 ГБ ОЗП типу LPDDR5, а також накопичувач SSD ємністю 1 ТБ.
Коли новинка надійде у продаж і скільки вона коштуватиме, не повідомляється.
За матеріалами:
t4
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