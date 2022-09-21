Анонсовано ціни на оновлений кросовер Opel Grandland в Україні — Finance.ua

Анонсовано ціни на оновлений кросовер Opel Grandland в Україні Вчора 02:26 — Технології&Авто

Анонсовано ціни на оновлений кросовер Opel Grandland в Україні, Фото: Mezha.Media

Оновлений кросовер Opel Grandland — це флагман SUV-лінійки бренду Opel, що отримав нову зовнішність, новий салон, нові технології та двигуни.

Дизайн оновленого Opel Grandland був розроблений відповідно до нинішньої філософії дизайну виробника. Чіткі лінії передньої частини відповідають новому дизайн-коду Opel та додають автомобілю спортивного характеру. Крім того, оновлений кросовер отримав матричне адаптивне головне світло IntelliLux LED Pixel Light зі 168 світлодіодними елементами. Фірмовий дизайн простежується також і в задній частині — напис Grandland і логотип бренду розташовані по центру дверцят багажника.

Фото: Mezha.Media

Салон новинки виконаний за концепцією Opel Pure Panel, що складається з двох широкоформатних екранів в одному блоці. Стартова комплектація оснащується двома 7-дюймовими екранами — цифровий дисплей панелі приладів плавно перетікає в такого ж розміру сенсорний екран мультимедіа, який має підтримку Apple CarPlay та Android Auto. У вищих комплектаціях використані 10- та 12-дюймові дисплеї.

Новий Opel Grandland — це не тільки нова зовнішність, але це також й нова гама двигунів та трансмісій. Віднині новинка готова запропонувати бензинові та дизельний двигуни в поєднанні з «механікою» або «автоматом». Отже, базова версія Opel Grandland пропонує 1.2 PureTech на 130 к.с. у парі з 6-ступеневою «механікою». Наступним в гамі моделі виступає бензиновий двигун 1.6 Pure Tech на 165 кінських сил, який працює в парі з 6-ступеневим «автоматом». Ну й звичайно Новий Opel Grandland залишається вірним своїм традиціям та пропонує економічний дизельний двигун об’ємом 1,5 літра, який видає потужність в 130 к.с. та працює у парі з 8-ступеневим «автоматом».

Фото: Mezha.Media

Вартість Opel Grandland в Україні:

Opel Grandland GL 1.2 Pure Tech 130 МКПП-6 — від 907 300 грн;

Opel Grandland GL 1.6 Pure Tech 165 АКПП-6 — від 993 000 грн;

Opel Grandland GL 1.5 BlueHDi 130 АКПП-8 — від 1 038 500 грн.

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