Android 16 стане ще швидшою — Finance.ua

Android 16 стане ще швидшою Сьогодні 23:33 — Фондовий ринок

Android 16 стане ще швидшою

Встановлення програмного забезпечення на Android зазвичай не викликає проблем у звичайних користувачів, проте власники недорогих смартфонів часто страждають від тривалого процесу інсталяції через технічні обмеження своїх пристроїв — недостатню потужність процесора та низьку швидкість пам’яті.

Компанія Google має намір оптимізувати мобільну систему для кращої роботи на пристроях з обмеженими ресурсами — в Android з’явиться функція, яка повинна прискорити встановлення нових додатків.

Google додала в Android 16 підтримку хмарної компіляції. Вона дозволяє завантажувати проміжні файли додатка (артефакти) з Google Play у хмару, де здійснюватиметься його збірка. Наразі цей процес відбувається локально, тобто на самому пристрої. Таким чином, Android 16 може прискорити процес встановлення додатків на слабких пристроях, особливо для програм із великим обсягом коду для компіляції.

Сучасні продуктивні смартфони на Android можуть швидко генерувати ці артефакти при встановленні нових додатків. Бюджетні моделі зі слабкими процесорами та повільними чіпами пам’яті роблять це набагато довше, особливо при роботі з APK, де є багато файлів з розширенням .dex. У такому випадку буде швидше просто завантажити попередньо скомпільовані версії цих артефактів додатків разом з APK. І це саме те, що, ймовірно, робитиме функція хмарної компіляції в Android 16.

Функція хмарної компіляції в Android 16 усуває необхідність запуску dex2oat під час встановлення додатка. Система вилучає артефакти з файлів SDM (Secure Dex Metadata) — новий формат, представлений в Android 16, який містить артефакти хмарної компіляції. Вони підписані тим самим ключем, що й APK. На цьому етапі ця функція поки не працює.

Google, ймовірно, необхідно налаштувати Play Store для генерації цих артефактів за допомогою dex2oat, а потім обробляти їх під час встановлення додатків на пристроях під керуванням Android 16. Налаштування цього процесу та його розгортання займе певний час.

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