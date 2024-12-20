Android 16 покращить якість камер у сторонніх додатках — Finance.ua

Android 16 покращить якість камер у сторонніх додатках Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

Android 16 покращить якість камер у сторонніх додатках

Google додасть новий API, який дасть змогу вмикати нічний режим не тільки в стоковій камері, а й у камерах сторонніх застосунків.

Це означає, що, знімаючи фото прямо в умовному Telegram, ви користуватиметеся такими самими поліпшеннями нічних фотографій, як якби знімали на основну камеру. Застосунок розумітиме, що освітлення недостатнє, врубатиме нічний режим, і якість знімка стане вищою.

На деяких смартфонах ця функція вже доступна під час зйомки в Instagram: наприклад, на Pixel 6 і старше, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 і Galaxy Z Fold 6. У міру поширення функція переповзе і на інші пристрої, які будуть підтримувати Android 16.

Взагалі, це тільки одна з частин фреймворку Camera Extensions Android, який дасть стороннім застосункам доступ до просунутих функцій основних камер: боке в портретах, «підтяжки обличчя» і всього такого. Тож далі якість ваших фотографій багато в чому залежатиме від того, як швидко розробники додатків цей фреймворк підтримають. Якщо Instagram очевидно буде в перших рядах, то очікування поліпшень у камерах умовних Telegram може зайняти час.

iTechua За матеріалами:

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