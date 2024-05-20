Android 15 стане останнім великим оновленням для цих смартфонів Galaxy — Finance.ua

Android 15 стане останнім великим оновленням для цих смартфонів Galaxy Сьогодні 05:20 — Фондовий ринок

Сайт Gizmochina склав список пристроїв Samsung Galaxy, які перестануть оновлюватись після завантаження Android 15 (One UI 7).

У переліку виявилося багато все ще популярних смартфонів:

Galaxy S21;

Galaxy S21+;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy A14;

Galaxy A14 5G;

Galaxy A05;

Galaxy A05s;

Galaxy M 14 4G;

4G; Galaxy M 14 5G;

5G; Galaxy F14 5G.

Це неофіційний перелік. Його підготували з урахуванням політики оновлення програмного забезпечення для кожного смартфона та планшета Samsung Galaxy. Всі названі пристрої можуть отримати Android 15 в якості останнього оновлення ОС, якщо Samsung не розширить тривалість їх підтримки.

Нагадаємо: смартфони Galaxy серій M та F зазвичай отримують два основні оновлення ОС Android. Отже, всі пристрої, які спочатку працювали на Android 13, отримають Android 15 як останнє оновлення ОС.

Що стосується серії Galaxy A, Samsung надає два основних оновлення ОС для старих пристроїв цієї лінійки та чотири оновлення — для нових. Тим часом усі телефони Galaxy S-серії та Z-серії, які випущені починаючи з Galaxy S21 та Galaxy Z Fold 3/Flip 3, мають право на чотирирічну підтримку ОС Android.

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