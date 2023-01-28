Android 14 буде блокувати застарілі застосунки — Finance.ua

Android 14 буде блокувати застарілі застосунки Сьогодні 04:37 — Технології&Авто

Android 14 буде блокувати застарілі застосунки

Щоб зменшити потенціал шкідливого програмного забезпечення, Android 14 почне повністю блокувати встановлення програм, орієнтованих на застарілі версії Android.

До цього моменту мінімальні вимоги до рівня API застосовувалися лише до застосунків, призначених для магазину Google Play. А якщо розробник хотів створити програму для старішої версії Android, він міг викласти її у вигляді APK-файлу для ручного встановлення.

Проте, згідно з нещодавно опублікованими змінами в коді , Android 14 зробить вимоги до API більш жорсткими, повністю заблокувавши встановлення застарілих застосунків. Ця зміна не дозволить користувачам завантажувати певні APK-файли, а також заборонить стороннім магазинам програм встановлювати застарілі версії застосунків.

Спочатку на пристроях з Android 14 блокуватимуться лише ті програми, які орієнтовані на особливо старі версії Android. З часом планується підвищити поріг до Android 6.0 (Marshmallow), причому Google має механізм «поступового підвищення». З усім тим, кожен виробник пристроїв, швидше за все, сам вирішуватиме, який поріг для застарілих застосунків встановлювати та чи вмикати його взагалі.

Блокуючи застарілі програми, Google має намір стримати поширення шкідливих застосунків на Android. Адже деякі шкідливі програми навмисно націлені на старіші версії Android, щоб обійти певні засоби захисту, які застосовуються лише до новіших програм.

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